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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд

У Харкові сталася масова аварія за участю чотирьох автомобілів.

За попередніми даними, авто Volkswagen виїхало на смугу зустрічного руху, щоб здійснити обгін, але сталося зіткнення.

Учасники ДТП відбулися незначними травмами.

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В результаті аварії розбиті чотири авто.

Після зіткнення постраждали водії підходили до винуватця аварії та агресивно висловлювалися через ситуації, яка склалася. Однак до рукоприкладства не дійшло.

  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
  • Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд
Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд / 9 фотографий

ДТП у Києві

У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП. П’яний водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.

Попередньо, водій легковика зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей і отримав потужний удар в задню частину машини від бетонозмішувача.

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