Масштабна ДТП у Харкові – над винуватцем ледь не влаштували самосуд

У Харкові сталася масова аварія за участю чотирьох автомобілів.
За попередніми даними, авто Volkswagen виїхало на смугу зустрічного руху, щоб здійснити обгін, але сталося зіткнення.
Учасники ДТП відбулися незначними травмами.
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В результаті аварії розбиті чотири авто.
Після зіткнення постраждали водії підходили до винуватця аварії та агресивно висловлювалися через ситуації, яка склалася. Однак до рукоприкладства не дійшло.
ДТП у Києві
У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП. П’яний водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.
Попередньо, водій легковика зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей і отримав потужний удар в задню частину машини від бетонозмішувача.