СБУ перевіряє депутатів, які на Закарпатті приймали присягу під гімн Угорщини

Служба безпеки України ретельно перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада 2020 року під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані Службою матеріали по цій події поки ретельно перевіряються.

У відомстві підкреслили, що за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.

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Депутати з фракції Слуга народу Віталій Безгін і Олександр Корнієнко просять Офіс генпрокурора та СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вірогідне скоєння новообраними депутатами сукупності кримінальних правопорушень.

Обшуки на Закарпатті

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з місцевих благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.

Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.