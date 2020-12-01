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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Стріляли з рушниці: на Хмельниччині сталася масова бійка

На Хмельниччині у містечку Городку близько двох десятків молодиків влаштували посеред ночі криваві розбірки.

На околиці міста біля вже зачиненого придорожнього кафе проти ночі зустрілися дві компанії. Камера спостерження зафіксувала кадри перестрілки та масової бійки. У рух пішли навіть рушниці.

Юрій Шиманський завідує травматологічним відділенням Городоцької районної лікарні та зазначає, що після цього інциденту до лікарні поступило троє чоловік з вогнепальними пораненнями.

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Наразі ще не всі учасники кривавих подій затримані. Слідчі продовжують пошуки. Після вчинення злочину зловмисники зникли з місця події.

Зухвалих стрільців нині розшукують поліцейські одразу кількох областей.

Бійка з поліцейським в Одесі

В Одесі патрульні затримали 34-річного чоловіка, який сів п’яним за кермо BMW і порушував правила дорожнього руху.

Після зупинки водій поводився агресивно: не хотів виходити з авто, показувати посвідчення водія.

Потім чоловік почав провокувати бійку з поліцейськими. Водій завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку і вдарив коліном.

Джерело: Надзвичайні новини

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