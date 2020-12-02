В аеропорту Бориспіль прикордонники виявили партію діамантів, яку жінки планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.

Правопорушниці поверталися із країн Близького Сходу й вирішили пронести у валізах 38 пакетів із діамантами вагою понад 50 грамів.

Орієнтовна вартість коштовностей становить 17 млн грн. Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучили.

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У Борисполі затримали чергову партію контрабандних діамантів на 17 млн грн / 3 фотографии

Чергова контрабанда у Борисполі

26 листопада співробітники Київської митниці виявили у спідній білизні двох пасажирів Борисполя шість пакетиків з діамантами загальною вагою 39,2 г.

Двоє киян – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – прилетіли зі Стамбула і намагалися пройти спрощений митний контроль “зелений коридор”.

Обоє пасажирів заперечували наявність речей, які треба декларувати. Однак коли митники вирішили провести особистий огляд, чоловік і жінка добровільно віддали їм шість пакетиків з камінням. Чотири з них, вагою 23,2 г, жінка заховала у своїй білизні, а ще два пакети, вагою 15,9 г, були у чоловіка у такій самій схованці.