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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Загубились в горах: на Львівщині рятувальники знайшли двох туристів

У Львівській області рятувальники знайшли двох туристів, які загубились в горах у Сколівському районі.

Молода пара, жителі м. Радехів,  24-річний хлопець та 17-річна дівчина заблукали у с. Славське на горі Погар.

Рятувальники знайшли їх завдяки телефонному зв’язку, який був у пари в горах. Вони зорієнтували туристів за допомогою сигналів автомобіля, таким чином хлопець та дівчина вийшли до підніжжя гори.

Туристи загубитись в горах

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Туристи не ушкоджені, вони не потребували медичної допомоги.

Відпочинок в Карпатах

Як підкорити Говерлу та безпечно прогулятися стежками Карпат, Факти ICTV розповіли у матеріалі про відпочинок в горах.

У Карпатах на туристів чекає насичена культурна програма. Можна відвідати музей Гуцульщини, музей Франка та багато іншого.

Фото: ДСНС

Джерело: ДСНС

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