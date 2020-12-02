В Україні засудили членів злочинної групи, які збували наркотики та зброю оптовими партіями.

Вони закуповували автоматичні пістолети Grand Power, VZOR 70, VZOR 50, Scorpion, боєприпаси та наркотичні речовини, а потім продавали їх.

Представників угруповання викрили, слідству вдалося довести їхню провину.

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Організаторові нелегального бізнесу призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років, ще двом чоловікам – на понад 11 років. Нині слідство триває ще стосовно двох осіб.











Збували наркотики та зброю: в Україні засудили торговців-оптовиків / 3 фотографии

Продавали наркотики онлайн

Українські правоохоронці викрили 23-річного мешканця Харкова, який організував торгівлю наркотиками та психотропними речовинами в інтернеті.

У злочинній схемі були задіяні 17 громадян, у них вилучили наркотиків на понад 4 млн грн.

Детальніше про затримання наркоторговців у Харкові читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Вінницька обласна прокуратура