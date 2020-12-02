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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Зґвалтували і викинули копи: мати вигадала історію про інцидент з донькою

У Стрию Львівської області 27-річна дівчина випала з вікна квартири, що розташована на п’ятому поверсі.

За однією із версій, дівчина випивала наодинці та розмовляла телефоном зі своїм товаришем-далекобійником. Під час розмови вона вилізла на вікно та не втрималася.

Натомість її мати розповідає альтернативну історію. За словами жінки, її доньку ґвалтували у підвалі місцеві поліцейські, а потім викинули її з вікна.

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Свідки підтверджують, що жодного насилля не було – дівчина перебувала на кухні сама. Однак мати продовжує наполягати на своєму.

Нині місцеві правоохоронці вивчають обставини події. Постраждала перебуває у лікарні.

Студентка випала з вікна

У Сумах після падіння з вікна померла студентках одного з місцевих вишів.

Лікарям не вдалося врятувати її життя.

Детальніше про смерть студентки у Сумах читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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