Катування, насильницьке зникнення та зґвалтування – Офіс генпрокурора передав до суду обвинувальний акт у кримінальній справі щодо п’яти співробітників Кагарлицького відділення поліції.

Слідчі встановили, що екс-правоохоронці для розкриття злочинів катували та незаконно утримували людей.

Зокрема, у січні 2020 року троє поліцейських били двох затриманих, перевозили їх у багажнику авто за місто, застосовували електрострум, а потім прикували кайданками до батареї в коридорі. Усе це для того, щоб вибити зізнання у крадіжках.

Інший факт тортур зафіксовано у травні – потерпілого били руками та ногами (загалом завдано 17 ударів).

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Того ж місяця один із правоохоронців у службовому кабінеті знущався над жінкою, яку викликали як свідка. Він вдягав на неї протигаз, кайданки та стріляв над головою, а потім кілька разів зґвалтував.

Водночас начальник відділення, який знав про незаконні дії підлеглих, не вживав жодних заходів.

Зґвалтування в Кагарлику

Працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки Кагарлика Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, що за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

Внаслідок скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.