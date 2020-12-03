Пожежа на Житомирщині в гуртожитку – є загиблий

Увечері 2 грудня у гуртожитку Малинського професійного ліцею сталася пожежа. В одній із кімнат, яка розташована в сімейній частині, горіло ліжко.

Під час ліквідації загоряння в одній з кімнат знайшли тіло 62-річного чоловіка, за попередньою інформацією – колишнього працівника ліцею.







Під Житомиром загорівся гуртожиток, є загиблий / 2 фотографии

Також рятувальники евакуювали ще чотири людини, яким медична допомога не знадобилася.

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О 20.50 пожежу вдалося ліквідувати. Вогонь знищив кімнату площею 15 м² та пошкодив стіни.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Але остаточні обставини встановлюються фахівцями.

Пожежа на Дніпропетровщині

У селі Водяне Широківського району Дніпропетровської області у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок чого загинули дві жінки.

У помешканні рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок – матері та доньки, 1934 та 1976 років народження.

Причина пожежі встановлюється.