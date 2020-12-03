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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Франції злочинці на авто протаранили мечеть

У місті Бретіньї-сюр-Орж у передмісті Парижа (Франція) невідомі осквернили мечеть.

Про це повідомив мер міста Ніколя Меарі.

Злочинці на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину, де застосували вогнегасник.

Читайте: У Парижі поліція закрила мечеть через пост у Facebook

Машину знайшли у сусідньому місті. Зловмисники її спалили.

Правоохоронці підозрюють у вандалізмі двох людей.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Теракт у передмісті Парижа

У передмісті Парижа 16 жовтня терорист обезголовив вчителя історії та географії, який на уроках свободи слова демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Поліції одразу після прибуття вдалося ліквідувати бойовика: ним виявився 18-річний біженець чеченської національності, який народився у Москві.

Джерело: Ville de Brétigny Sur Orge

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