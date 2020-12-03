У Франції злочинці на авто протаранили мечеть

У місті Бретіньї-сюр-Орж у передмісті Парижа (Франція) невідомі осквернили мечеть.
Про це повідомив мер міста Ніколя Меарі.
Злочинці на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину, де застосували вогнегасник.
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Машину знайшли у сусідньому місті. Зловмисники її спалили.
Правоохоронці підозрюють у вандалізмі двох людей.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Теракт у передмісті Парижа
У передмісті Парижа 16 жовтня терорист обезголовив вчителя історії та географії, який на уроках свободи слова демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда.
Поліції одразу після прибуття вдалося ліквідувати бойовика: ним виявився 18-річний біженець чеченської національності, який народився у Москві.
Джерело: Ville de Brétigny Sur Orge