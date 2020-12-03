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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

У Києві чоловік забіг до церкви і погрожував накласти на себе руки

У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.

Зловмисник увірвався до церкви на вул. Магніторській. Він нікого не підпускав до себе близько півгодини.

Правоохоронці заспокоювали чоловіка, а потім схопили його за руки та відібрали пляшку. Його госпіталізували, а в лікарні з’ясували, що чоловік приймав наркотики.

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Самогубство через Covid-19

У Київській міській клінічній лікарні №12 від Covid-19  78-річна жінка повісилася. 

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ – умисне вбивство.

Джерело: Патрульна поліція Києва

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