У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.

Зловмисник увірвався до церкви на вул. Магніторській. Він нікого не підпускав до себе близько півгодини.

Правоохоронці заспокоювали чоловіка, а потім схопили його за руки та відібрали пляшку. Його госпіталізували, а в лікарні з’ясували, що чоловік приймав наркотики.

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Самогубство через Covid-19

У Київській міській клінічній лікарні №12 від Covid-19 78-річна жінка повісилася.

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ – умисне вбивство.

Джерело: Патрульна поліція Києва