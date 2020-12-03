У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.
Зловмисник увірвався до церкви на вул. Магніторській. Він нікого не підпускав до себе близько півгодини.
Правоохоронці заспокоювали чоловіка, а потім схопили його за руки та відібрали пляшку. Його госпіталізували, а в лікарні з’ясували, що чоловік приймав наркотики.
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Самогубство через Covid-19
У Київській міській клінічній лікарні №12 від Covid-19 78-річна жінка повісилася.
Відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ – умисне вбивство.
Джерело: Патрульна поліція Києва