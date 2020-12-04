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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Лобове зіткненя легковика і вантажівки під Миколаєвом – двоє загиблих

На трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ в районі Красного Миколаївської області 4 грудня близько 8.20 сталася смертельна ДТП на участі легковика та вантажівки.

На дорозі зіткнулися лоб в лоб автомобілі в Mercedes E 200 та Volvo, які їхали у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП 23-річний водій легковика загинув на місці, а його пасажирка померла дорогою до лікарні.

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На водієві вантажівки – жодної подряпини.

Поліцейські встановлюють обставини, за яких сталася трагедія.

  • ДТП під Миколаєвом
  • ДТП під Миколаєвом
  • ДТП під Миколаєвом
  • ДТП під Миколаєвом
  • ДТП під Миколаєвом
  • ДТП під Миколаєвом
Лобове зіткненя легковика і вантажівки під Миколаєвом – двоє загиблих / 3 фотографии

Порушено справу за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яка передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Місцева поліція також шукає свідків ДТП, які можуть надати записи з відеорєєстраторів.

ДТП на Львівщині

На трасі Львів-Луцьк 3 грудня втомобіль Audi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а 35-річний водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка від отриманих травм померли у лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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