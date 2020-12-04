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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Під Києвом жінка стрибнула під потяг і залишилася жива (18+)

У Київській області 30-річна жінка кинулася під потяг, який їхав на швидкості, і залишилася жива.

Подія сталася на Тарасівському переїзді у Боярці. Жінка кинулася під поїзд з невідомих причин.

Трагедію передбачив машиніст, він помітив жінку, яка бігла до колій. Він застосував екстренне гальмування, потяг лише зачепив постраждалу.

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Жінку госпіталізували до лікарні з травмою голови.

18+, ПРЫГНУЛА ПОД ПОЕЗД

Видео момент прыжка – https://t.me/KyivOperativ/69964

02.12.2020 в 22:06 на Тарасовском…

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 4 декабря 2020 г.

Відео 18+

Хотів накласти на себе руки у церкві

У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.  Правоохоронці схопили його за руки та відібрали гострий предмет.

Чоловіка госпіталізували, а в лікарні з’ясували, що чоловік приймав наркотики.

Джерело: Київ Оперативний

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