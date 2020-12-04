У Київській області 30-річна жінка кинулася під потяг, який їхав на швидкості, і залишилася жива.

Подія сталася на Тарасівському переїзді у Боярці. Жінка кинулася під поїзд з невідомих причин.

Трагедію передбачив машиніст, він помітив жінку, яка бігла до колій. Він застосував екстренне гальмування, потяг лише зачепив постраждалу.

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Жінку госпіталізували до лікарні з травмою голови.

18+, ПРЫГНУЛА ПОД ПОЕЗД Видео момент прыжка – https://t.me/KyivOperativ/69964 02.12.2020 в 22:06 на Тарасовском… Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 4 декабря 2020 г.

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Хотів накласти на себе руки у церкві

У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство. Правоохоронці схопили його за руки та відібрали гострий предмет.

Чоловіка госпіталізували, а в лікарні з’ясували, що чоловік приймав наркотики.

Джерело: Київ Оперативний