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Валентина Летяк |

У Запоріжжі жінка продала 12-річного сина для жебракування

У Запоріжжі затримали 53-річну жінку, коли вона за гроші передавала свого 12-річного сина так званому покупцеві. Хлопчик мав жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста.

У поліції дізналися, що вона планує за грошову винагороду в розмірі 600-700 грн на день передати дитину для заняття жебрацтвом наприкінці листопада.

Тому сама “угода” з передачею жінці 600 грн пройшла вже під їхнім контролем.

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Відкрито провадження за ч. 3 ст. 149 ККУ – Торгівля людьми. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У Запоріжжі жінка продала 12-річного сина для жебракування

Фото: Нацполіція

Нещодавно в Маріуполі засудили жінку, яка хотіла продати свого малолітнього сина за 400 тис. грн.

За ці гроші вона планувала купити квартиру і автомобіль. Також відомо, що жінка не була на медичному обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати в сім’ї новонароджену дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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