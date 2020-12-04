У Києві правоохоронці закрили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження.

– Окрім цього, у приміщенні виявили пристрій для куріння наркотичних засобів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України, – розповіли у ГУ НП у Києві.

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Правоохоронці також склали прокотоки на власників закладу, їм доведеться викласти від 17 до 34 тис. грн. Відвідувачів оштрафували від 170 до 255 грн.











Власник та гості оштрафовані: у Києві нічний клуб працював попри карантин / 3 фотографии

Нічний клуб у Львові

У Львові поліція закрила один із нічних клубів, який працював під час карантину вихідного дня.

У середині влаштували вечірку на сотню людей.

Нічний клуб на вулиці Петрушевича у Львові був відкритий 28 листопада. Заклад працював за зачиненими дверима, увійти можна було лише за попереднім записом або за дзвінком.