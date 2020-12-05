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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих

В Одесі 5 грудня правоохоронці затримали громадянина однієї із країн Закавказзя за підозрою у пограбуванні та умисному вбивстві.

Зараз 33-річний фігурант перебуває в слідчому ізоляторі.

Слідство встановило, що подружня пара запросила до себе додому подругу та знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля гість вгощав нових знайомих алкогольним напоєм, який приніс із собою.

Зі слів жінок, згодом їх почало хилити в сон. Прокинувшись вранці з сильним головним болем, вони виявили господаря оселі без ознак життя.

  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
  • Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих
Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих / 3 фотографии

Гостя в квартирі не було, а разом з ним зникли три мобільних телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.

Зловмисника затримали того ж вечора у орендованій ним квартирі, там же знайшли і викрадені прикраси. Місце знаходження решти майна ще встановлюється.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (Розбій з метою заволодіння чужого майна) та п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Причина смерті господаря квартири буде встановлена після судмедекспертизи.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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