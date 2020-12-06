У Києві до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її знайомий – музикант, 1955 року народження, вже кілька днів не виходить на зв’язок.

Згодом поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві.

– Двоє спільників вбили самотнього 65-річного киянина, який займався музикою, аби заволодіти його двома квартирами, коштами та іншим майном, – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Читайте: Гостей отруїв, господаря вбив: в Одесі затримали іноземця, який пограбував квартиру знайомих

За його словами, злочинці 1985 та 1989 років народження під приводом навчання гри на музичних інструментах потрапили до квартири киянина, де побили його та задушили.

– Заволодівши документами на квартиру, спільники намагалися приховати труп чоловіка у Київській області. Для цього вони замотали тіло вбитого у плівку та вивезли до одного з гаражних кооперативів, де мали намір залити тіло у бетон, – зазначив Крищенко.

Зловмисника загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.















Тіло планували залити бетоном: у Києві вбили літнього музиканта заради квартир / 4 фотографии

Вбивство в Одеській області

В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.

Рештки загиблого вирили з землі собаки.

Детальніше про вбивство в Одеській області читайте на Фактах ICTV.