У Миколаєві біля спортивного комплексу Надія чоловік стріляв у підлітка.

– За словами 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю, – розповіли в ГУ НП у Миколаївській області.

Чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.

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16-річний хлопець у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та додав, що у нього немає претензій.

Проте у поліції таки внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

– Такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці – не є справою особистого обвинувачення, та були небезпечні для навколишніх, – зазначили у поліції.











У Миколаєві чоловік стріляв у підлітка біля спортивного комплексу / 3 фотографии

Стрілянина у Києві

У Києві затримали чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски та почав стрілянину.

На вулиці Басейній мешканець столиці у стані алкогольного сп’яніння зайшов до аптеки без індивідуальних засобів захисту. Працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.