У РФ поліцейський домагався до 13-річної дівчинки, а потім вистрілив у неї

У Москві (Росія) поліцейський поранив неповнолітню дівчину з травматичного пістолета.

Керівник управління інформації та громадських зв’язків ГУ МВС Росії у Москві розповів, що 33-річний співробітник ППС, перебуваючи не на службі та в цивільному одязі, кілька разів вистрілив у неповнолітню дівчину.

Правоохоронця затримали. Його загрожує покарання за хуліганство.

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Російські ЗМІ пишуть, що поліцейський гостював у батьків постраждалої. З часом він вирішив спуститися на вулицю подихати повітрям, також нападник покликав з собою доньку господаря. На вулиці він почав домагатися до дівчинки, а потім поцілив в неї з травматичної зброї.

На крики прибігли сусіди, вони побачили, як чоловік намагається затягнути дівчинку у під’їзд. Саме сусіди і викликали швидку допомогу, дівчинку госпіталізували.

Відомо, що постраждалу звати Софія, їй 13 років.

Стрілянина у Росії

У Росії у місті Нальчик вчителю школи довелося відстрілюватися з травматичного пістолета від школяра та його друзів.

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