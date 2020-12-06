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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Замах на вбивство: на Донбасі в авто вибухнула граната

У автомобілі Audi 31-річного мешканця міста Родинське Донецької області вибухнув невідомий предмет. Чоловік дивом не постраждав.

Вибух стався ввечері 5 грудня, коли він сів в машину та рушив з місця.

Слідчі та експерти на місці події виявили деформований металевий фрагмент, схожий на спусковий важіль запалу гранати.

Наразі тривають слідчі дії.

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Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – Замах на вбивство.

  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
  • Вибух в авто
Замах на вбивство: на Донбасі в авто вибухнула граната / 2 фотографии

У Костянтинівському районі Донецької області на початку листопада 49-річна жінка встановила на подвір’ї знайомої розтяжку з гранатою.

Внаслідок вибуху 55-річна жінка отримала численні травми та опік. З’ясувалося, що між сусідками був давній конфлікт.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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