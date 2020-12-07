В Одесі зловмисник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини та запросив у гості, аби обговорити підготовку.

– Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, під час якої господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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Потерпілому викликали швидку допомогу, але коли приїхали медики, то їм залишалося лише констатувати смерть 41-річного чоловіка.

44-річний зловмисник втік з місця події, але правоохоронці наздогнали його за кілька кварталів від дому.

– За словами чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином, – додали у поліції.

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 КК України – від семи до 15 років ув’язнення.







Готувалися до хрестин немовляти: в Одесі чоловік зарізав майбутнього кума / 2 фотографии

Вбивство в Одеській області

В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.

Рештки загиблого вирили з землі собаки.

Детальніше про вбивство в Одеській області читайте на Фактах ICTV.