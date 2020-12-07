В Одесі чоловік зарізав майбутнього кума

В Одесі зловмисник запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини та запросив у гості, аби обговорити підготовку.
– Під час частування майбутнього кума між чоловіками виникла суперечка, під час якої господар схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя у груди, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.
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Потерпілому викликали швидку допомогу, але коли приїхали медики, то їм залишалося лише констатувати смерть 41-річного чоловіка.
44-річний зловмисник втік з місця події, але правоохоронці наздогнали його за кілька кварталів від дому.
– За словами чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім’янином, – додали у поліції.
Зловмиснику загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 КК України – від семи до 15 років ув’язнення.
Вбивство в Одеській області
В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.
Рештки загиблого вирили з землі собаки.
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