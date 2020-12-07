Столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта Олександра Дерев’янка у Печерському районі Києва.

31-річний киянин допомагав двом спільникам у прихованні тяжкого злочину, щоб заволодіти квартирою загиблого.

Окрім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Вбивство музиканта

6 грудня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта Олександра Дерев’янка — Юрія Туманського та Дениса Мамедова. Суд узяв їх під варту на два місяці. За даними слідства, раніше затримані підозрювані під приводом навчання гри на гітарі потрапили до квартири киянина, де побили його та задушили.

Заволодівши документами на три квартири чоловіка, фінансами та коштовностями, підозрювані намагалися приховати тіло. Для цього вони загорнули вбитого у плівку, ковдру й вивезли до одного з гаражних кооперативів на Київщині, де мали намір залити тіло в бетон. Але не встигли, там їх затримали правоохоронці.