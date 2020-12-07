СБУ викрила командування військової частини на привласнені держкоштів

СБУ викрила командування однієї з військових частин на розтраті бюджетних грошей під час державної закупівлі військового майна.

За даними слідства, у Полтавській області посадовці організували механізм незаконного одержання грошей через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами.

Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови. А різниця у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами.

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Під час обшуків на території військової частини було виявлено документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Справу відкрито за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.







Понад 1 млн грн: СБУ викрила командування військової частини на привласненні держкоштів / 2 фотографии

Розслідування СБУ

На початку грудня 2020 року СБУ викрила агітаторів, які у мережі закликали до повалення конституційного ладу України та зміни державних кордонів. Вони чинили свої незаконні дії у Дніпропетровській, Черкаській та Сумській областях.

Наразі слідчі вивчають причетність керівника двох громадських об’єднань до розміщення у соцмережах матеріалів із закликами до створення “спеціальних територіальних громад народовладдя”.