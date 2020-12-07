Співробітники кіберполіції в Одесі викрили роботу п’яти нелегальних call-центрів. Вони обслуговували російський бізнес, який фінансував терористичні організації ЛНР та ДНР.

Роботу call-центрів організувала група місцевих жителів, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. Вони працювали у клієнтській підтримці російських компаній.

У приміщеннях call-центрів правоохоронці знайшли електронні та паперові носії інформації, які підтверджують співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

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Працювали на російський бізнес: в Одесі блокували роботу незаконних call-центрів / 4 фотографии

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ – створення терористичної групи чи терористичної організації. Нині встановлюють, чи причетні організатори та працівники мережі call-центрів до діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих українських територіях.

Хакерські атаки в Миколаївській ОДА

На сайті Миколаївської обласної державної адміністрації 17 листопада зловмисники розмістили зображення з прапором так званої ЛНР. На світлині було написано “Слава Новоросії“.

Наразі слідство з’ясовує, хто причетний до несанкціонованого втручання.

Фото: СБУ