У СБУ повідомили деталі справи щодо державної зради посадових осіб державних концернів Укроборонпром та Укрспецекспорт.

Слідчі встановили, що вони залучили до співпраці з однією із країн Південної Азії компанію, яка мала негативний імідж на ринку торгівлі озброєнням.

Водночас ці особи передавали компанії службову інформацію, яка містила комерційну таємницю. Через це було зірвано низку стратегічних контрактів у сфері обороноздатності.

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СБУ відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). На концернах провели обшуки, їхні співробітники не сприяли слідчим діям. Нині слідство триває.

Обшуки в Укроборонпромі

3 грудня СБУ провела обшуки у приміщеннях державних концернів Укроборонпром та Укрспецекспорт.

Вони пройшли за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

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