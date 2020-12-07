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Євгенія Шапоренко |

Тримали у клітці: в США чотири людини довели 4-річну дитину до виснаження

У США заарештували чотирьох осіб, які довели 4-річну дитину до виснаження. Хлопчик, який у них перебував під опікою, зазнав жорстокого поводження, а тримали його у клітці.

За даними шерифа округу Стоун, у злочині звинувачуються 26-річна Десса Бартон, 26-річний Далтон МакЛендон, 53-річна Кетрін Кост і 52-річний Річард Хіллікер.

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Хлопчика госпіталізували в лікарню Спрінгфілда, а потім у критичному стані доставили у Канзас-Сіті.

У дитини були травми, які можуть свідчити про фізичне насильство, а також він був вкрай виснажений.

Бартон нібито розповіла, що травми хлопчик наніс собі самостійно. Однак медики спростували її словами, з огляду на місця розташування деяких травм.

Дитину тримали у дерев’яному ящику, який був зроблений з піддонів.

Булінг в садку

У Полтавській області виховательку звинуватили у цькуванні 3-річного хлопчика.

Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину за те, що вона повільно одягається.

Джерело: Knewz

Фото: Dreamstime

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