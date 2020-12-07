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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

У Росії масове отруєння хлором у басейні: 6 дітей у реанімації

30 людей, зокрема 18 дітей, опинилися в лікарні, отруївшись хлором під час купання в одному з басейнів російської Астрахані.

Шістьох дітей госпіталізували до реанімації, де їх підключили до кисневого апарату. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомила влада.

Загалом у лікарні міста доставили дітей у віці від 5 до 12 років.

Проведена в басейні спортивного комплексу Динамо експертиза показала перевищення концентрації хлору в воді у 250 разів.

До надзвичайної події могла призвести помилка співробітників спорткомплексу, які, ймовірно, додали хімікати під час очищення басейну не в тій послідовності.

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У Росії масове отруєння хлором у басейні: 6 дітей у реанімації

Другий випадок за майже три місяці

19 вересня стало відомо про отруєння восьми дітей парами хлору під час купання в басейні в російському Санкт-Петербурзі.

П’ятьох з них довелося госпіталізувати, а ще трьом надали допомогу на місці події.

Фото: Астрахань24

Джерело: РИА Новости

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