У вбивстві столичного музиканта Олександра Дерев’янка правоохоронці підозрюють фітнес-тренерів Дениса Мамедова, Андрія Подобу, а також їхнього знайомого Юрія Туманського.

За попередньою версією слідства, саме Мамедов і Туманський розправилися з жертвою заради його квартири.

Денис Мамедов – столичний фітнес-тренер, а охочі займатися під його керівництвом буквально в чергу вишиковувалися.

– Для мене це шок, не віриться що він міг таке зробити. Він був завжди відкритим, приязним, якщо щось не виходило, то завжди допомагав. Що з ним сталося за останні два роки я не знаю. Загалом його поведінка не змінилася, проте деякі знайомі говорили, що він став агресивнішим, – розповіла одна з клієнток спортсмена Анастасія.

Ба більше, Дениса Мамедова місяць тому притягували до відповідальності за зберігання наркотиків, у 2016 році – за нанесення тяжких тілесних травм людині, у 2019-му – за крадіжки та напад на дружину.

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Потім Денис потоваришував з екс-поліцейським з Луганська Юрієм Туманським, який був його клієнтом. Третім у компанії став ще один тренер – Андрій Подоба.

– Я думав, що це буде перевезення речей. А тоді, коли я дізнався, в чому саме справа, під дією прямих погроз, далі діяв проти моєї волі. У людині був ніж, – заявив підозрюваний Андрій Подоба.

На Мамедова перекладає вину і 31-річний Туманський. Він зазначає, що його залякали.

Також Туманський додав, що саме він прийшов до поліції.

Денис Мамедов запевняє, що не причетний до вбивства.

Вбивство музиканта

6 грудня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта Олександра Дерев’янка — Юрія Туманського та Дениса Мамедова. Суд узяв їх під варту на два місяці. За даними слідства, раніше затримані підозрювані нібито з метою навчання гри на гітарі потрапили до квартири киянина, де побили його та задушили.

Заволодівши документами на три квартири чоловіка, фінансами та коштовностями, підозрювані намагалися приховати тіло. Для цього вони загорнули вбитого у плівку, ковдру й вивезли до одного з гаражних кооперативів на Київщині, де мали намір залити тіло бетоном. Але не встигли, там їх затримали правоохоронці.