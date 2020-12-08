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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Куля в грудях: у Трускавці в альтанці знайшли вбитого чоловіка

Житель Трускавця 8 грудня близько 13.00 виявив у альтанці на території одного з домогосподарств тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Оперативники управління карного розшуку та співробітники інших підрозділів поліції Львівської області встановили особу загиблого – це 50-річний місцевий житель.

Помер він від вогнепального поранення в груди.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нині правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника, причетного до вбивства.

Вбивство у Трускавці

Фото: Нацполіція

У Харківській області поліція розслідує жорстоке вбивство 37-річної жінки, яке здійснив колишній свекор.

Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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