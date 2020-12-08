На Хмельниччині чоловік металевою кочергою забив до смерті свою дружину

У Хмельницькій області до поліції звернувся 35-річний мешканець одного із сіл та повідомив, що знайшов мертвою свою 27-річну співмешканку.

– Напередодні подружжя разом розпивало алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в результаті якого співмешканець нещадно побив жінку металевою кочергою. До ранку потерпіла померла, – розповіли у ГУ НП у Хмельницькій області.є

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