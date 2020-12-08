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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Хмельниччині чоловік металевою кочергою забив до смерті свою дружину

У Хмельницькій області до поліції звернувся 35-річний мешканець одного із сіл та повідомив, що знайшов мертвою свою 27-річну співмешканку.

– Напередодні подружжя разом розпивало алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в результаті якого співмешканець нещадно побив жінку металевою кочергою. До ранку потерпіла померла, – розповіли у ГУ НП у Хмельницькій області.є

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Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 статті 121 КК України – позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів

До чернігівських поліцейських звернувся 31-річний чоловік, який заявив про зникнення 34-річної жительки одного з сілКоропського району.

За його словами, жінка пішла з дому ще 17 листопада після телефонної розмови з невідомим і досі не повернулася. Проте виявилося, що саме чоловік є вбивцею.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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