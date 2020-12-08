У Черкасах чоловік знівечив обличчя та відрізав палець 21-річному хлопцеві

У Черкасах поліція оголосила про підозру 29-річному чоловікові, який у серпні порізав свого товариша.

Під час конфлікту, скориставшись ножем, нападник відрізав хлопцеві частину пальця, а також завдав непоправного знівечення обличчя.

До завершення розслідування 29-річний підозрюваний буде перебувати під домашнім арештом. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Слідство у справ триває.

Вбивство в Одесі

Днями в Одесі поліція затримала іноземця за підозрою у пограбуванні та умисному вбивстві.

Зловмисником виявився громадянин однієї із країн Закавказзя.

Під час застілля зі знайомими чоловік отруїв гостей дивним алкогольним напоєм, а господаря будинку вбив.

Встановлено, що підозрюваний виніс із чужого помешкання три мобільних телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.