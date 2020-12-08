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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Вдарили ножем у живіт: у центрі Києва вбили 30-річного чоловіка

У центрі Києва 8 грудня близько 20.00 між двома чоловіками виник конфлікт, який призвів до вбивства.

У розпал сварки один з її учасників вдарив опонента ножем в живіт.

Поранений 30-річний потерпілий помер на місці.

Столична поліція встановила особи учасників конфлікту, проводяться першочергові слідчі дії.

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Шевченківське управління поліції відкрило провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Нещодавно у Києві двоє зловмисників вбили 65-річного музиканта, щоб заволодіти двома його квартирами, коштами та іншим майном. Чоловіка побили і задушили, а тіло планували залити бетоном.

Вони  потрапили до його квартири під приводом навчання гри на музичних інструментах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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