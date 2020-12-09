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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Кривому Розі чоловік вбив 80-річну коханку через ревнощі

У Кривому Розі 55-річний чоловік забив до смерті свою 80-річну кохану через ревнощі.

За словами сусідів, таємничий залицяльник з’явився у бабусі нещодавно. Кавалер мав проблеми зі здоров’ям і страждав через постійні епілептичні напади. Втім, літня жінка надзвичайно його цінувала та берегла.

Вбивцю затримали на гарячому. Він сидів поруч з тілом на кухні.

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– Напередодні, померла та її знайомий вживали спиртні напої, в результаті чого у них виник конфлікт, під час якого 55-річний чоловік завдав жінці декілька ударів руками та ногами по голові та тулубу, – розповіли прес-секретар Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.

На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів

До чернігівських поліцейських звернувся 31-річний чоловік, який заявив про зникнення 34-річної жительки одного з сілКоропського району.

За його словами, жінка пішла з дому ще 17 листопада після телефонної розмови з невідомим і досі не повернулася. Проте виявилося, що саме чоловік є вбивцею.

Джерело: Надзвичайні новини

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