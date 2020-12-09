У Франції затримали ще п’ятьох осіб, пов’язаних з убивством вчителя у передмісті Парижу. Їх підозрюють у тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником.

Усі вони родом з Чечні і віком від 18 до 21 року.

Згідно із законодавством, підозрювані до пред’явлення обвинувачення можуть перебувати під вартою до 96 годин.

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Фігурантами розслідування у зв’язку із вбивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.

Вбивство у передмісті Парижа

У передмісті Парижа 16 жовтня терорист обезголовив вчителя історії та географії, який на уроках свободи слова демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Поліції одразу після прибуття вдалося ліквідувати бойовика: ним виявився 18-річний біженець чеченської національності, який народився у Москві.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції.