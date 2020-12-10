50-річний чоловік, якого знайшли 8 грудня з кулею в грудях на подвір’ї матері у Трускавці, був кримінальним авторитетом у 90-ті роки.

За словами сусідів, він жив тихо і мирно, почав будувати хату, зайвих грошей не мав. На мертвого чоловіка в альтанці натрапили знайомі, які приїхали забирати свій бетонозмішувач.

Мати вбитого вже давно не жила у своєму будинку.

Експерти-криміналісти кажуть, що він не був якогось високого рівня авторитетом, щоб можна було назвати вбивством на замовлення.

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Серед версій – побутовий або фінансовий конфлікт, може бути просто звичайна так звана бакланка.

Ходять чутки, що чоловік планував повернутися до криміналу та вже вимагав гроші з підприємців, проте жодної заяви проти нього до поліції не надходило.

Вбивство у Трускавці

У Трускавці 8 грудня виявили в альтанці на території одного з домогосподарств тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

50-річний місцевий житель помер від вогнепального поранення в груди.