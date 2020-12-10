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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів

У Дніпропетровській області злочинці грабували людей під приводом перевірки лічильників. Троє чоловіків і двоє жінок у віці 25-59 років приходили до будинків літніх громадян, нападали на них і привласнювали кошти.

У місті Марганець зловмисники побили подружжя – 79-річного чоловіка та 80-річну жінку, вкрали у них телефон і близько 20 тис. грн, після чого втекли.

Раніше вони завітали до оселі 74-річного дідуся і забрали у нього банківську карту та пенсійне посвідчення.

Під час обшуків у автомобілі злочинців виявили дві гранати. Їм загрожує до 13 років ув’язнення.

  • Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів
  • Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів
  • Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів
  • Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів
Перевіряли лічильники: на Дніпропетровщині етнічне угрупування грабувало пенсіонерів / 2 фотографии

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На Київщині злочинці кинули гранату у поліцейських

У Київській області під час затримання зловмисники почали чинити опір правоохоронцям. Один з них кинув у поліцейських гранату та відкрив стрілянину.

У якому стані наразі співробітники Нацполіції, дивіться у матеріалі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Pixabay

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