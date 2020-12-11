СБУ викрила злочинне угруповання, яке фінансувало терористичні організації

СБУ блокувала у Харкові діяльність злочинного угруповання, учасники якого сприяли фінансуванню міжнародної терористичної організації.

За даними слідчих, двоє українських громадян, вихідців із однієї з країн Близького Сходу, організували проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, заборонену у багатьох країнах.

Співробітники Служби безпеки затримали одного з учасників угруповання під час отримання понад $7 тис., які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

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Під час обшуків було вилучено фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів.

Наразі двом учасникам групи було повідомлено про підозру за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 258-3 (Матеріальне сприяння діяльності терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Наразі тривають слідчі дії та встановлення осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму.











Фінансували тероризм: СБУ викрила злочинне угруповання у Харкові / 3 фотографии

Тероризм

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.

Ухвалені санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їхнього обслуговування.