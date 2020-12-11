Силовики затримали в Одесі 30-річного кримінального авторитета, вихідця однієї з пострадянських країн Сходу.

У його автомобілі була вогнепальна зброя та набої до неї. Експерти встановили, що її вкрали в одній з військових частин Одеської області.

Чоловік потрапляв у поле зору поліції у 2017 році – за незаконне зберігання наркотиків та вогнепальної зброї. Тоді йому дали три роки з іспитовим терміном один рік та три місяці.

За цей час правопорушник вдався до хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, тому суд взяв його під варту, а згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт.

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Нині затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Суд заарештував чоловіка з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн. Також поновлено розгляд вироку 2017 року, за яким він не відбув покарання.







Озброєний і небезпечний: в Одесі затримали кримінального авторитета / 2 фотографии

Днями у Києві та Одесі затримали учасників великого злочинного угруповання, яке викрадало людей на замовлення і вибивало гроші.

Затримано лідера і дев’ятьох учасників банди, ще двох оголошено у розшук.

Слідство встановило, що всіма злочинами керували два злодія в законі з Росії.