Втратив близько 4 літрів крові: у Вінницькій області потяг відрізав ноги 18-річному хлопцеві

У Вінницькій області вантажний потяг буквально відрізав обидві ноги 18-річному хлопцеві. Йому вдалося вижити, бо на цьому відрізку залізничні колії роблять поворот, тому потяги зменшують швидкість.

Саме завдяки цьому машиніст зміг розгледіти його на коліях. Пролунав тривожний сигнал, але він не реагував і лежав на рейках.

Щойно локомотив зупинився, машиніст вибіг з кабіни й викликав швидку. До лікарні пораненого хлопця привезли у вкрай тяжкому стані: без свідомості та з величезною втратою крові – близько чотирьох літрів.

Юнак уже прийшов до тями, але що з ним сталося, зовсім не пам’ятає.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування хлопця, але правоохоронці відразу дали зрозуміти, що це – нещасний випадок. Однак батьки та брати із сестрами у таку версію не вірять.

Вони переконані, що винні у трагедії троє місцевих молодиків, які тримають у страху навколишні села. Крім того, у постраждалого був із ними конфлікт.

Тому рідні переконані, що саме вони побили хлопця і поклали його на колії, щоб зімітувати самогубство. Тим часом на 18-річного хлопця чекає тривале лікування, реабілітація та протезування.

У Запорізькій області потяг збив на смерть трьох людей – загинули жінка і двоє чоловіків. Тоді поліція відкрила справу за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.