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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Дніпрі будівельний кран упав на автомобіль – помер чоловік

У місті Дніпро будівельний кран впав на автомобіль. Конструкція обвалилась на кабіну автівки з бетонозмішувачем, у якій сидів водій. Чоловік помер на місці.

Інцидент трапився на вул. Березинська. На місце події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони витягнули тіло людини з автомобіля.

У Дніпрі будівельний кран упав на автомобіль

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Бетонна плита впала на мешканця Дніпра

Напередодні у Дніпрі чоловіка придавила бетонна плита. Рятувальники витягнули постраждалого та зафіксували смерть. У нього була черепно-мозкова травма та пошкодження шиї.

Співробітники ДСНС передали тіло чоловіка поліції для встановлення особистості. Трагедія сталася на вул. Паторжинського.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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