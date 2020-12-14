У Харкові біля багатоповерхівки побили та зґвалтували 72-річну жінку.

Жінка зранку йшла на роботу, коли несподівано до неї хтось підбіг ззаду та вдарив цеглиною по голові. Потім пенсіонерку затягнули до підвалу та зґвалтували. Крім того, нападник прихопив із собою сумку та телефон жертви.

Жінку, яка кликала на допомогу, почули перехожі. Вони й викликали поліцію та швидку.

Читайте: Знущався понад годину: на Черкащині чоловік зґвалтував пенсіонерку та зламав їй ногу

Нині потерпіла перебуває у реанімації.

За добу правоохоронці вийшли на ґвалтівника. У помешканні, яке чоловік винаймав разом із товаришем, копи знайшли ключі та телефон жертви.

– Злочинцем виявився 31-річний місцевий мешканець Харківщини, який був неодноразово засудженим за низку злочинів, – заявив керівник поліції Харківщини Андрій Рубель.

31-річний Віталій лише кілька місяців тому звільнився з Первомайської виправної колонії. Там він 14 років відбував покарання за вбивство, розбій та зґвалтування.

У суді Віталій своєї провини не визнав, бо, мовляв, не пам’ятає, що сталося.

Підтримати підозрюваного прийшла його рідна сестра. Саме вона знайшла гроші на адвоката. Ірина не вірить, що брат її жорстокий збоченець, бо зустрічається з дівчиною. Він працював будівельником у Києві, кілька днів тому повернувся до Харкова і мешкав у товариша.

У прокуратурі зазначили, що у них достатньо доказів, аби довести провину підсудного.

На час розслідування Віталія суд відправив до СІЗО.

Зґвалтування на Одещині

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Сонну жінку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула кілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі.