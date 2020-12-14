На Хмельниччині хворий чоловік погрожував рушницею лікарям та поліцейським, бо не хотів їхати до лікарні.

Вночі, 13 грудня, у 39-річного чоловіка загострилися проблеми зі здоров’ям. Його мати викликала швидку.

Коли медики приїхали, хворий зустрів їх з рушницею в руках, адже був проти госпіталізації.

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Згодом на місце приїхала поліція та майже три години вела перемовини з чоловіком, який, бігав по подвір’ї та хаотично стріляв у бік правоохоронців. Він відкрив вогонь близько 20 разів з гладкоствольної та пневматичної рушниць.

Поліція затримала чоловіка та відкрила кримінальне провадження за ст. 348 ККУ – за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв’язку. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Побачення зі стріляниною

У Києві на Воскресенці побачення у квартирі завершилося стріляниною.

Дівчата вкрали з парубка 1,5 тис. грн. та почали тікати. Коли хлопець помітив, що кошти зникли, вибіг за ними в халаті. Він два рази вистрілив зі стартового пістолета.

Фото: Нацполіція