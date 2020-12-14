На залізничній станції Підзамче, що на вулиці Богдана Хмельницького у Львові, 14 грудня близько 1.30 виявили тіло 15-річної дівчини.

На загиблу натрапив на коліях машиніст потяга, він викликав швидку, проте на той момент вона була вже мертва.

Медики лише констатували смерть внаслідок ураження електричним струмом.

Попередньо – вона робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

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Поліція встановила, що це та дівчина, про зникнення якої напередодні повідомили батьки. За їх словами, донька пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою нещасний випадок.

17-річного хлопця вдарило струмом на даху потяга

У листрпаді у Львівській області юнака вдарило струмом на залізничній станції у селищі Красне. Він виліз зі своїм другом на вагон та почав позувати.

Хлопець вхопився руками за високовольтну лінію електропередач і впав на землю. Його госпіталізували до лікарні з опіками тіла.