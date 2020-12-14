У Росії жінка застрягла в паркані й, провисівши ніч, замерзла на смерть

У російському селі жінка померла на вулиці в морозну погоду, застрягши в паркані.

Тіло загиблої, яка замерзла на смерть, виявили між прутами металевої огорожі тільки вранці.

Правоохоронці призначили дослідчу перевірку за фактом загибелі жінки.

Попередньо, після опитування очевидців та огляду місця події поліцейськими, ознак насильницької смерті не встановлено.

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Модель загинула, впустивши смартфон у ванну

Нещодавно інша незвичайна смерть сталася в російському Архангельську, де дівчина загинула, приймаючи ванну.

Попередньо, жертва випадково впустила у воду смартфон, підключений до мережі кабелем зарядного пристрою.