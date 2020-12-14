Утримував і роздягав посеред вулиці: в Ізмаїлі спіймали педофіла

В Ізмаїлі на Одещині затримали молодого чоловіка, якого підозрюють у спробі зґвалтування дівчинки.

До поліції звернулася місцева жителька, яка побачила на вулиці невідомого чоловіка, який силою намагався роздягнути свою жертву.

Перед цим дочка заявниці розповіла матері, що цей зловмисник чіплявся до неї, тому жінка пішла шукати збоченця, де і побачила, що він вже знайшов собі нову жертву.

Затриманому загрожує від п’яти до десяти років в’язниці за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що нині у суді на розгляді перебуває обвинувальний акт проти цього зловмисника за іншою справою – про вбивство з необережності.

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На Хмельниччині вітчим зґвалтував 12-річну падчерку

На початку грудня стало відомо, що на Хмельниччині 27-річний вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку.

Сусід, який зупинив зловмисника під час втечі розповів, що скандал підняла мати, яка дізналася що чоловік, з яким вона жила, ґвалтував її доньку.