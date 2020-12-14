В Україні викрили масштабне злочинне угрупування з оптового збуту наркотиків

Служба безпеки України викрила злочинну організацію, яка займалася збутом оптових партій наркотичних та психотропних речовин у 15 регіонах України.

За даними слідства, до наркоугруповання входило понад 20 учасників. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп та канабісу на території 15 областей.

Товар злочинці пропонували на закритому пабліку у Telegram і доправляли його замовникам через мережу так званих закладок. Для цього організатори групи створили у регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували наркотичні речовини для реалізації поштовими сервісами.

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Гроші надходили зловмисникам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем.

За попередніми даними слідства, щомісячний обіг наркоугрупування становив майже 5 млн грн.

Співробітниками СБУ було задокументувано чотири факти збуту заборонених речовин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 4 кг амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок МДМА та Ксанакс. Також виявили матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки.

Вартість вилучених наркотиків становить понад 1,2 млн грн за цінами чорного ринку.

Наразі затримано 6 учасників злочинного угруповання. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.















Збували наркотики у 15 областях: в Україні викрили масштабне злочинне угрупування / 4 фотографии

Наркотики в Україні

У Києві викрили лабораторію, що виготовляла ліки з психотропами. Чоловіки обладнали лабораторію з виготовлення пігулок з психотропними речовинами у підвалі житлового будинку. Заборонені в Україні ліки зберігали у складському приміщенні торгового центру.

Реалізовували товар зловмисники через інтернет – розміщували оголошення, а кошти отримували на банківські карти підставних осіб.