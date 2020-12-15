На Харківщині перехожі затримали ґвалтівника, який познущався з 50-річної жінки

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування 50-річної жінки в смт. Пісочин Харківської області.

Інцидент стався в понеділок, 14 грудня, близько 6.30, коли жінка йшла на роботу. У цей момент 22-річний чоловік напав на неї, затягнув на пустир і згвалтував.

Жінка кликала на допомогу та її почули випадкові перехожі. Насильник кинувся навтьоки, прихопивши жіночу сумку, але чоловіки наздогнали його і утримували до приїзду поліції.

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Зараз нападник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зґвалтування на Одещині

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Сонну жінку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула кілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі.