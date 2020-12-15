Обманув на $1,2 млн: в Сумах затримали білоруса, який перебував у міжнародному розшуку

Сумські оперативники затримали та встановили зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку.

Ним виявився громадянин Білорусі. У розшуку він перебував із лютого 2018 року.

Встановлено, що чоловік займався продажем квартир в неіснуючих будинках, а процедура продажу здійснювалася за підробленими документами.

За весь час шахраєві вдалося збагатитися на $1,2 млн.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Затримання зловмисника в Борисполі

В столичному аеропорту Бориспіль днями поліція затримала ромадянина Польщі, який знаходився у розшуку Інтерполу.

Іноземець намагався сісти на борт літака до Об’єднаних Арабських Еміратів.

У Польщі оголосили чоловіка у розшук за підробку документів та організовану злочинність.