PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Мокрий сніг та пориви вітру в Україні залишили без світла 120 населених пунктів

Через негоду в Україні, мокрий сніг та пориви вітру, станом на ранок 16 грудня знеструмленими залишаються 120 населених пунктів.

Найбільше від ускладнення погодних умов постраждала Чернігівська область.

Нині над відновленням електропостачання працюють бригади працівників обленерго.

Читайте: Зупинка тролейбусів і люди на ковзанах: наслідки дощу в Харкові

Транспортне сполучення забезпечено на території всієї країни. До чищення доріг залучено 459 працівників та 342 одиниці техніки.

Ожеледь у Києві

Через ускладнення погодних умов, які фіксуються в Україні з 10 грудня, дороги та вулиці у низці регіонів скував лід.

Через це на території країни збільшилася кількість ДТП, а людям складно діставатися на роботу.

Детальніше про погоду в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка