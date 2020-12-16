Через негоду в Україні, мокрий сніг та пориви вітру, станом на ранок 16 грудня знеструмленими залишаються 120 населених пунктів.

Найбільше від ускладнення погодних умов постраждала Чернігівська область.

Нині над відновленням електропостачання працюють бригади працівників обленерго.

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Транспортне сполучення забезпечено на території всієї країни. До чищення доріг залучено 459 працівників та 342 одиниці техніки.

Ожеледь у Києві

Через ускладнення погодних умов, які фіксуються в Україні з 10 грудня, дороги та вулиці у низці регіонів скував лід.

Через це на території країни збільшилася кількість ДТП, а людям складно діставатися на роботу.

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