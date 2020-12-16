У Канаді модельєра Пітера Нюгарда заарештували через 57 зґвалтувань

Канадського модельєра та мільярдера Пітера Нюгарда затримали в Канаді. Його звинувачують у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях.

79-річного Нюгарда заарештували у Вінніпезі (Канада). 13 січня відбудеться суд, який і вирішить питання про екстрадицію в США.

Чоловіка затримали за запитом США, де його звинувачують у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та вимаганнях, зокрема на території США, Канади і Багамських островів.

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57 жінок подали позов до суду Нью-Йорка, в якому звинувачували модельєра в зґвалтуваннях. Деякі епізоди сталися ще в 1977 році, двом потерпілим на момент злочинів було 14 років.

Окремий позов був поданий двома синами 79-річного Нюгарда. Вони стверджують, що були зґвалтовані у підлітковому віці знайомою їх батька за його прямою вказівкою.

Пітер Нюгард – канадський модельєр фінського походження, який заснував популярну компанію Nygard.

Зґвалтуванні школярок під Києвом

28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.

Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.

Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.